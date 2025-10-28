American Psycho: Margot Robbie star del remake di Guadagnino? Cambio di sesso in vista per Patrick Bateman

E se fosse Margot Robbie a calarsi nei panni della scatenata yuppie amante dell'ordine nonché sadica assassina nel remake di Luca Guadagnino?

Una nuova gustosa voce sul casting del remake di American Psycho di Luca Guadagnino si fa largo sui media. Secondo il Sun, Margot Robbie sarebbe in trattative per interpretare la protagonista della satira, imprimendo una clamorosa svolta con un sorprendente cambio di sesso.

Nel romanzo di Bret Easton Ellis, e nel film di Mary Harron da esso tratto, il protagonista della storia è un uomo di nome Patrick Bateman ossessionato dal successo e dall'ordine. Infatti i vari rumor che si sono succeduti riguardo al casting indicavano di volta in volta come possibili protagonisti Austin Butler, Jacob Elordi e, più di recente, Patrick Schwarzenegger.

Con Margot Robbie cambia tutto. Secondo il Sun l'attrice sarebbe in trattative avanzate per il ruolo di Patrick Bateman. Se la voce troverà conferma dobbiamo prepararci a una svolta al femminile per la pellicola di culto.

Margot Robbie in una scena di The Wolf of Wall Street

La ferocia di uno yuppie: il mito di American Psycho

Basato sul romanzo del 1991 di Bret Easton Ellis, American Psycho racconta la storia di un broker ossessionato dall'immagine che conduce una doppia vita da serial killer. Il romanzo e il film furono accusati di sessismo al momento dell'uscita, e stravolgere la narrazione affidando il ruolo principale di Bateman a un'attrice sembra certamrnte una soluzione intrigante per rovesciare la prospettiva. D'altro canto, l'adattamento del 2000 era diretto da una regista donna, Mary Harron.

La versione di Luca Guadagnino utilizzerà una sceneggiatura firmata da Scott Z. Burns e a quanto pare modificherà radicalmente il materiale originale, che pone maggiore enfasi sull'erotismo del romanzo piuttosto che sulla satira horror del film originale.

Ma prima di vedere il remake in preparazione dovremo attendere un bel po' di tempo. Al momento Guadagnino è impegnato nella lavorazione di Artificial, focus sulla storia di Sam Altman e OpenAI la cui uscita è prevista per il prossimo anno. Solo dopo aver concluso il biopic hi-tech potrà concentrarsi sul nuovo American Psycho, se i rumor sul casting troveranno conferma.