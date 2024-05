Luca Guadagnino abbandona la regia di The Shards, non dirigerà più la serie tratta da Bret Easton Ellis

Qualche mese fa era stato annunciato il coinvolgimento di Luca Guadagnino nell'adattamento di The Shards (Le schegge in italiano, ndr), ultimo acclamato romanzo di Bret Easton Ellis. Il regista di Challengers avrebbe dovuto dirigere alcuni episodi della serie prodotta da HBO, ma a quanto pare non farebbe più parte del progetto.

Secondo World of Reel, a dirigere la serie sarà lo sceneggiatore e regista norvegese Kristoffer Borgli, autore del satirico Sick of Myself e di Dream Scenario, con Nicolas Cage. Bret Easton Ellis firmerà personalmente la sceneggiatura adattando il suo romanzo semiautobiografico che racconta l'ultimo anno di liceo di uno studente benestante nel 1981 in una Los Angeles in cui imperversa un serial killer. Secondo alcuni rumor, Jacob Elordi sarebbe la prima scelta come potenziale protagonista, ma al riguardo non vi sono conferme, almeno per il momento.

L'idea è che The Shards abbia tre stagioni da dieci episodi ciascuna e Bret Easton Ellis le scriverà tutte. L'autore ha anticipato che la serie conterrà delle sottotrame assenti dal romanzo originale. Romanziere, sceneggiatore, scrittore di racconti e regista americano, Ellis è un autore di culto divenuto celebre grazie al suo American Psycho, opera trasgressiva che ci ha messo in guardia sulla cultura del consumo.

La trama di The Shards in dettaglio

The Shards segue un gruppo di privilegiati compagni di liceo di Los Angeles mentre un serial killer colpisce la città. La storia, ambientata nel 1981, ha dato vita a un podcast uscito l'anno scorso su Patreon.

Protagonista della storia è il diciassettenne Bret, studente dell'ultimo anno presso l'esclusivo liceo di Buckley che incontra un nuovo compagno di scuola dal passato misterioso. Robert Mallory è brillante, bello, carismatico e nasconde un segreto a Bret e ai suoi amici, anche se entra a far parte della loro ristretta cerchia. L'ossessione di Bret per Mallory è pari solo alla sua preoccupazione per il Trawler, un serial killer a piede libero che sembra avvicinarsi sempre di più a Bret e ai suoi amici prendendoli di mira con minacce grottesche e terribili atti di violenza. Le coincidenze sono inquietanti, ma sono anche filtrate attraverso l'immaginazione di un adolescente le cui doti stanno per renderlo una delle rivelazioni letterarie più esplosive della sua generazione. Può fidarsi dei suoi amici, o della sua stessa mente, per spiegare il pericolo che incombe?