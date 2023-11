Luca Argentero venti anni dopo svela 'Così sono entrato al Grande Fratello'

Luca Argentero ha conquistato la notorietà grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003. L'attore è uno dei rari concorrenti di questo reality a essersi affermato anche sul grande schermo, e ha spiegato come è approdato al programma condotto, all'epoca, da Barbara D'Urso.

Luca Argentero al Grande Fratello

Luca Argentero si classificò al terzo posto nella terza edizione del Grande Fratello, preceduto da Floriana Secondi e Victoria Pennington. In quella stagione, la prima condotta da Barbara D'Urso, c'era anche Marianella Bargilli, un'attrice principalmente teatrale.

Dopo circa vent'anni dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, Luca ha rivelato al Corriere della Sera come è riuscito a partecipare al programma: "Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra 5000 concorrenti, ma ho sostenuto i provini".

Due anni dopo, nel 2005, Argentero entrò nel cast della fiction Carabinieri grazie proprio alla sua partecipazione al reality show: "Mi scelsero perché in quel momento, dopo il Grande Fratello, ero molto popolare. Rivedo come ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall'insicurezza".

Il passaggio al Grande schermo

Nel cast della fiction c'era anche Paolo Villaggio: "Adorabile e gentile, incontrarlo è stato un privilegio, un piacere ascoltarlo", ricorda luca.

Nel 2012, quando la sua carriera era già decollata, partecipò a Mangia, prega, ama, la pellicola di Ryan Murphy con Julia Roberts: "Lì ho capito come si riconosce una grande star: non dai milioni di dollari del cachet, ma dalla luce magica che le si accendeva negli occhi appena gridavano: 'Ciak, azione'".

Sul grande schermo Luca Argentero ha esordito nel 2006 con A casa nostra di Francesca Comencini. L'anno dopo arrivò il successo con Saturno contro di Ferzan Ozpetek, che segnò anche l'esordio come attrice di Ambra Angiolini.

Luca Argentero, che quest'anno abbiamo visto nel film I Migliori Giorni, qui la nostra recensione de I Migliori Giorni, ricordando il suo rapporto con il regista turco, ha spiegato: "Per me Ferzan è stato davvero un santo, perché mi ha permesso di essere a mio agio in mezzo a un cast strepitoso".

E ancora: "Avere lavorato con lui è una certificazione di qualità. Di Saturno contro ho un ricordo quasi mitologico. Ero inesperto, puro, entusiasta, con quel cast eccezionale ho brillato di luce riflessa. La mia unica preoccupazione era di non fare troppe cavolate", conclude Luca Argentero.