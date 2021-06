Luca: a Monterosso due statue subacquee ispirate ai protagonisti del film Pixar

Luca, il nuovo film Pixar, è arrivato su Disney+ e in onore del progetto sono state installate al largo di Monterosso (una delle località delle Cinque Terre in Liguria), due statue subacquee che ritraggono i protagonisti.

Le due opere artistiche sono infatti ispirate a Luca e Alberto, i giovani mostri marini al centro dell'avventura raccontata nel lungometraggio.

Le opere in onore di Luca sono state realizzate da artigiani e ingegneri italiani. Grazie all'unione di creatività e tecnologia, le statue subacquee alte 2 metri e mezzo sono state costruite con materiali ecosostenibili in vetroresina e dipinte con pittura color sabbia costituita da polvere di pietra naturale per rispettare l'habitat marino.

Le statue, posizionate ancora per qualche giorno a una profondità di 5 metri sotto il livello del mare a poca distanza dalla riva della spiaggia di Monterosso, sono già diventate un'attrazione per gli amanti dello snorkeling.

Luca, la recensione del film Pixar su Disney+: conoscere per spazzar via la diffidenza

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l'originale film d'animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un'indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell'acqua. Luca è diretto dal candidato all'Academy Award® Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3).