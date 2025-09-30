Luc Besson presenta il suo Dracula a Lucca Comics & Games, L'uovo dell'angelo tra le anteprime

Luc Besson e Matilda De Angelis racconteranno la nuova versione di Dracula, in programma una serie di spaventose notti horror, l'anteprima del nuovo Occhi di gatto e dell'atteso No Other Choice, ultimo acclamato titolo del maestro Park Chan-wook.

Luc Besson tra gli ospiti di punta dell'Area Movie di Lucca Comics & Games 2025, a cura di QMI, che quest'anno celebra i suoi 15 anni. Il regista francese, insieme a Matilda de Angelis, interverrà alla manifestazione lucchese per presentare il suo Dracula. L'amore perduto, in uscita con Lucky Red il 29 ottobre. Ma sono tanti gli eventi ospitati dalla sezione dedicata a cinema e tv di Lucca Comics & Games. Sempre Lucky Red presenterà l'anteprima italiana dell'anime Mamoru Oshii L'uovo dell'angelo, per la prima volta al cinema partire dal 4 dicembre, e di No Other Choice - Non c'è altra scelta, ultimo acclamato titolo del maestro Park Chan-wook in uscita a gennaio 2026.

La nuova serie anime Occhi di gatto sta attirando l'attenzione del grande pubblico per come racconterà la storia delle tre sorelle divenute ladre d'arte per recuperare le opere del padre scomparso durante l'era nazista. A Lucca ci sarà uno spazio dedicato allo show, disponibile in esclusiva su Disney+. E sempre Disney sarà protagonista con una speciale proiezione di Star Wars - Episodio III: La vendetta dei Sith per celebrarne il ventennale e con l'installazione dedicata a Predator: Badlands e numerose sorprese dedicate all'universo Disney.

Da Hazbin Hotel alle notti horror

Locandina della nuova serie Disney+ Occhi di gatto

Lucca celebrerà il successo di Hazbin Hotel, dark comedy dal successo inarrestabile, con un panel speciale alla presenza di alcune delle voci italiane e la proiezione dei primi due episodi della seconda stagione.

Spazio all'animazione con Minerva Pictures che presenta il colossal cinese campione d'incassi Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, nei cinema italiani dal 6 novembre. Dynit celebra i 15 anni di Fullmetal Alchemist: Brotherhood con il regista Yasuhiro Irie, mentre Toei Animation Europe sarà presente con le serie One Piece, PreCure, Digimon e la nuovissima Girls Band Cry_, ma ci sarà spazio anche per il delicato anime I Wonder Pictures Arco di Ugo Bienvenu.

Tra l'appuntamento più atteso le notti horror vedranno una carrellata di titoli che non vi faranno chiudere gli occhi dalla paura. Annunciate le anteprime di Ben - Rabbia animale di Johannes Roberts (Eagle Pictures), The Ugly Stepsister di Emilie Blichfeldt (I Wonder Pictures) e grandi classici come Essi Vivono di John Carpenter, The Addiction: Vampiri a New York di Abel Ferrara e Monster on a Plane di Ezra Tsegaye (Minerva Pictures).

Gioca in casa Manlio Castagna col suo documentario dedicato alla kermesse lucchese, I Love Lucca Comics & Games, che verrà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma per poi approdare nei cinema il 10, 11 e 12 novembre con I Wonder Pictures come film evento.