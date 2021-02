Love Story: Ryan O’Neal e Ali MacGraw celebrati con una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Ryan O'Neal e Ali MacGraw, i protagonisti del cult Love story, saranno celebrati con una stella sulla famosa Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.

Il lungometraggio, nel 1970, ha conquistato sette nomination agli Oscar ed è diventato un successo internazionale.

Le star del film Love Story, ancora molto amici a distanza di cinquanta anni, hanno ricevuto la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame come tributo al progetto che ha commosso molte generazioni di spettatori. Ali MacGraw ha ricordato: "Mi avevano mandato questo script da un altro studio. E l'ho letto, e ho pianto. Ho pensato 'Perché? Perché sto piangendo?'. Quindi l'ho riletto. E mi sono davvero emozionata ancora una volta. E ho chiamato Marty Davidson, uno degli agenti più grandiosi. E ho detto 'Marty, so che devo girare un film per la Paramount. Possiamo fare questo con la Paramount?'".

Peter Bart, responsabile della produzione di Paramount all'epoca, ha spiegato che nel 1969 erano usciti film piuttosto duri come Easy Rider e Un uomo da marciapiede, pensando quindi che sarebbe stato divertente contrapporsi a quelle proposte con una storia d'amore "vecchio stile".

Ryan O'Neal ha invece ricordato il rapporto speciale che si è creato con Ali, necessario a rendere credibile il racconto di quella storia d'amore: "Avevamo questo tipo di feeling, e semplicemente non è mai svanito. Abbiamo lavorato davvero bene insieme".

MacGraw ha ricordato che il suo co-protagonista aveva una lunga esperienza televisiva ed era stato star per cinque anni di Peyton Place: "Non guardavo molta televisione, quindi non l'avevo visto. Ma è inoltre un attore davvero bravo, è davvero brillante. Immediatamennte ci siamo piaciuti. Eravamo semplicemente così felici insieme".

L'attrice ha inoltre rivelato che il film è talmente popolare che anche ora è riconosciuta: "Stavo camminando lungo Madison Avenue, a New York, era molto tardi. E questo tizio mi stava seguendo. A un certo punto mi sono fermata. E l'ho affrontato e mi ha detto 'Ti stavo seguendo'. Ho detto 'Sì, ti ho visto'. Ha risposto 'So chi sei'. E ho replicato 'Chi sono?'. E ha detto 'Sei Ali MacGraw!'. Ho scoperto che veniva da una nazione, non mi ricordo quale, dove Ali è un nome maschile. Ho pensato che fosse così divertente".