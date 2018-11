Love Story: Francis Lai, compositore della colonna sonora, è morto a 86 anni

Francis Lai, il famoso compositore della colonna sonora di Love Story per cui aveva vinto un premio Oscar, è morto oggi all'età di 86 anni.

L'artista si era occupato in carriera anche delle musiche del film Un uomo, una donna diretto da Claude Lelouch nel 1966 e vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes e che gli fece conquistare un César per la migliore colonna sonora.

Con il regista iniziò inoltre una collaborazione duratura che comprese anche il lavoro per film come A noi due, Bolero e Una vita non basta.

Love Story è stato diretto da Arthur Hiller nel 1970 e raccontava la storia d'amore tra Oliver Barrett e Jennifer Cavalleri, la figlia di una famiglia di modeste origini. I due decidono di sposarsi nonostante la famiglia del giovane sia contraria all'unione, tuttavia la storia d'amore si ritrova a fare i conti con una malattia incurabile.