Love is all you need: dove è stato girato il film, in Italia?

Ecco dove è stato girato Love is all you need, una commedia sentimentale del 2012 con Pierce Brosnan diretta da Susanne Bier.

Love Is All You Need, una commedia sentimentale del 2012 diretta da Susanne Bier il cui budget è stato di circa 5,5 milioni di dollari, è stato girato prevalentemente in Italia, tra Napoli, Sorrento e la costiera amalfitana ma anche a Copenaghen, città natale della regista. Le riprese sono iniziate nel maggio del 2011, anno in cui la Campania ha ospitato svariati cineasti provenienti dall'estero.

Love Is All You Need: Trine Dyrholm e Pierce Brosnan cullati dalle acque di Sorrento in una scena

"Sorrento è la città più romantica al mondo" ha dichiarato la Bier, spiegando perché l'ha scelta come ambientazione della sua commedia romantica. Sorrento era una meta prediletta dai cittadini inglesi già dal 1700, quando vi arrivavano per il Grand Tour.

Susanne, a proposito di Sorrento, ha aggiunto: "Credo di essere una persona molto romantica. C'è sempre stata una distanza tra quello che il pubblico si aspetta da me come regista e quello che realmente sono. E penso che Love is all you need accorci questa distanza. Mi sembrava naturale ambientare il film a Sorrento. Non credo potrei ambientare in Danimarca una storia come questa. Una commedia sì, ma niente di così romantico."

Love Is All You Need: una scena della commedia romantica diretta da Susanne Bier

Oltre a Sorrento molte sequenze del film sono state girate a Napoli e a Copenaghen ma una delle location più interessanti della pellicola è Villa il Pizzo, una costruzione settecentesca situata nel comune di Sant'Agnello di Sorrento. La Villa ha un'estensione di sedici ettari, coltivati con alberi di ulivo ed agrumi e sono proprio quest'ultimi a renderla una delle location più caratteristiche di Love Is All You Need.