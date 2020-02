Love Is All You Need: stasera su Rai2 il film di Susanne Bier con Marco D'Amore

Stasera su Rai2 alle 21:20 l'amore trionfa con Love Is All You Need, il film diretto da Susanne Bier con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm e il nostro Marco D'Amore.

Stasera su Rai2, dalle 21:20, arriva Love Is All You Need, film diretto nel 2012 da Susanne Bier, perfetto per aprire ufficialmente i festeggiamenti dedicati all'amore e all'ennesimo San Valentino.

La storia di Love Is All You Need comincia ufficialmente con grandi preparativi di nozze, a Sorrento. Nozze che vedranno l'unione tra Patrick, figlio di un imprenditore ortofrutticolo danese che possiede una grande tenuta nella cittadina campana, e Astrid, la cui madre ha appena affrontato la rimozione di un tumore al seno, e la successiva chemioterapia. Le famiglie dei due giovani vivono entrambe situazioni difficili: il padre di Patrick, Philip, non ha mai superato la perdita di sua moglie in un incidente stradale, e si chiude ermeticamente a qualsiasi rapporto sociale; mentre Ida, madre di Astrid, deve convivere sia con l'incertezza sul suo stato di salute, sotto la spada di Damocle di una possibile ricaduta, che con l'appena scoperto tradimento da parte del superficiale marito. Incontratisi in circostanze rocambolesche, Philip e Ida partono insieme per Sorrento, dove parteciperanno, insieme a una variegata galleria di personaggi, al ricevimento precedente alle nozze nella residenza di Philip; questo finirà per riservare una buona quantità di sorprese.

Commedia sentimentale leggera, girata da Susanne Bier nel 2012 tra la Danimarca e la costiera amalfitana, premiata nel 2013 come migliore commedia agli European Film Awards, il cast di Love Is All You Need annovera, oltre ai protagonisti Pierce Brosnan e Trine Dyrholm, anche il nostro Marco D'Amore, che interpreta in un piccolo ruolo.