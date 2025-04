Love, Death + Robots 4, il trailer e il poster svelano la data di uscita

Netflix ha annunciato la data di uscita della stagione 4 di Love, Death + Robots, il progetto animato antologico ideato da Tim Miller e David Fincher.

L'appuntamento per i fan è stato fissato in streaming al 15 maggio e il nuovo capitolo è composto da 10 nuove storie.

Cosa racconterà la stagione 4

La sinossi ufficiale di Love, Death & Robots anticipa: "Dinosauri gladiatori, gatti messia, burattini rock star... Può essere solo Love, Death + Robots".

Il quarto volume del progetto, presentato da Tim Miller (Deadpool) e David Fincher (Mindhunter), vede Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2) ritornare con l'incarico di supervisore alla regia per dieci cortometraggi che dimostrano lo stile unico, e in grado di vincere numerosi premi, dell'animazione che spazia tra vari generi, come horror, sci-fi e umorismo.

Ecco il trailer in cui si possono vedere le prime scene in anteprima tratte dai cortometraggi e i vari stili usati per realizzare le storie, dall'atmosfera e dallo stile molto differenti tra loro.

I realizzatori del progetto

Nel team della produzione ci sono anche Jennifer Miller e Joshua Donen, in collaborazione con Miller e Fincher.

Miller, recentemente, ha lavorato anche a un altro progetto antologico, questa volta destinato ad Amazon Prime Video, intitolato Secret Level e ambientato nel mondo dei videogiochi. Per ora non è stata svelata la data di uscita della seconda stagione dello show.

Fincher, invece, collaborerà nuovamente con Netflix in occasione di un film con star Brad Pitt che riprenderà il ruolo di Cliff Booth, interpretato in C'era una volta a... Hollywood.

Il poster della quarta stagione di Love, Death + Robots: