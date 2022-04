Love, Death & Robots 3, il teaser e la data di uscita su Netflix

Il terzo "volume" della serie antologica di fantascienza di Netflix Love, Death & Robot è in arrivo su Netflix. Il teaser trailer svela la data di uscita dei nuovi episodi, in arrivo su Netflix il 20 maggio.

Nel video, Netflix non ha specificato quanti episodi saranno inclusi nella nuova stagione. Il volume 1 aveva 18 episodi, mentre il volume 2 ne aveva otto e, secondo un report di IGN dell'anno scorso da confermare, anche il terzo volume di Love, Death & Robots sarà composto da otto episodi.

Purtroppo, al di là della data di uscita, il teaser non anticipa molti altri dettagli su Love, Death 6 Robots 3. Al momento non sappiamo quali registi e sceneggiatori saranno coinvolti nel nuovo gruppo di cortometraggi della raccolta antologica né che tipo di stili di animazione reali saranno presenti in questo terzo volume. Non ci resta che attendere per saperne di più.