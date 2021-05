Love, Death & Robots 2: il trailer red band della seconda stagione

Love, Death & Robots 2 arriverà il 14 maggio e il trailer red band anticipa alcune sequenze tratte dai nuovi otto episodi.

Il filmato, vietato ai minori, dà spazio a sparatorie, esplosioni, rapporti sessuali, violenza e molto sangue, anticipando l'atmosfera delle storie inedite portate sul piccolo schermo.

Il progetto antologico Love, Death & Robots è stato creato da Tim Miller, che ha portato al successo Deadpool, in collaborazione con David Fincher che ha recentemente collaborato con la piattaforma di streaming in occasione del film Mank, Jennifer Miller e Joshua Donen.

I precedenti episodi di Love, Death & Robots realizzati per la prima stagione della serie spaziavano tra i generi, passando quindi da storie sci-fi al fantasy, dall'horror alla commedia.

Ogni puntata aveva una durata compresa tra cinque e quindici minuti e verrà realizzata da team diversi di animatori provenienti da tutto il mondo, alle prese anche con stili diversi come 3D o un tradizionale 2D.

Netflix ha inoltre condiviso i dettagli delle puntate inedite:

Automated Customer Service (10 minuti)

Diretto da Meat Dept (Kevin Dan Ver Meiren, David Nicolas, Laurent Nicolas)

Prodotto da: Atoll Studio

Storia di: John Scalzi

Ice (10 minuti)

Diretto da Robert Valley

Prodotto da: Passion Pictures

Storia di: Rich Larson

Pop Squad (15 minuti)

Diretto da Jennifer Yuh Nelson

Prodotto da: Blur Studio

Storia di: Paolo Bacigalupi

Snow in the Desert (15 minuti)

Diretto da Leon Berelle, Dominique Boidin, Remi Kozyra, Maxime Luere

Prodotto da: Unit Image

Storia di: Neal Asher

The Tall Grass (8 minuti)

Diretto da Simon Otto

Prodotto da: Axis Animation

Storia di: Joe Lansdale

All Through the House (4 minuti)

Diretto da Elliot Dear

Prodotto da: Blink Industries

Storia di: Joachim Heijndermans

Life Hutch (10 minuti)

Diretto da Alex Beaty

Prodotto da: Blur Studio

Storia di: Harlan Ellison

The Drowned Giant (10 minuti)

Diretto da Tim Miller

Prodotto da: Blur Studio

Storia di: J.G. Ballard