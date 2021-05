Love, Death & Robots 2, su Netflix in streaming da oggi

Love, Death & Robots 2 arriva oggi 14 maggio in streaming su Netflix e c'è già grandissimo hype dietro i nuovissimi otto episodi, pieni di sparatorie, esplosioni, rapporti sessuali, violenza, sangue e molto altro ancora.

Il progetto antologico Love, Death & Robots è stato creato da Tim Miller, che ha portato al successo Deadpool, in collaborazione con David Fincher che ha recentemente collaborato con la piattaforma di streaming in occasione del film Mank, Jennifer Miller e Joshua Donen.

Love, Death and Robots 2: una scena dell'episodio Era la notte prima di Natale

I precedenti episodi di Love, Death & Robots realizzati per la prima stagione della serie spaziavano tra i generi, passando quindi da storie sci-fi al fantasy, dall'horror alla commedia. Ogni puntata aveva una durata compresa tra cinque e quindici minuti e verrà realizzata da team diversi di animatori provenienti da tutto il mondo, alle prese anche con stili diversi come 3D o un tradizionale 2D. Netflix ha condiviso i dettagli delle puntate inedite, oltre ad annunciare una terza stagione in arrivo nel 2022: