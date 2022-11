Love Actually - L'amore davvero, Hugh Grant ha odiato la scena di ballo: "Straziante"

In un recente speciale trasmesso sulla ABC Hugh Grant ha ammesso di aver odiato girare la celebre scena di ballo nella commedia del 2003 Love Actually - L'amore davvero.

In occasione del ventesimo anniversario di Love Actually - L'amore davvero), Hugh Grant ha partecipato a uno speciale trasmesso sulla ABC in cui ha rivelato alcuni retroscena sulla realizzazione del film. Tra questi, si è soffermato su una scena in particolare che ha odiato girare.

"La scena di ballo. L'ho vista nella sceneggiatura e pensavo che l'avrei odiata e non l'avrei neanche provata. E ho avuto ragione, per certi versi è stata una delle scene più strazianti mai viste in un film. Ad alcuni invece è piaciuta. Ma ammetto di prendermi il merito di aver avuto una brillante idea, quella di essere colto sul fatto dalla ragazza che interpreta la mia segretaria".

Wonka, Hugh Grant interpreterà un Oompa Loompa?

Il regista Richard Curtis ha spiegato che Hugh Grant si era più volte rifiutato di girare quella scena, ma non poteva abbandonare il progetto per obblighi contrattuali. "Per me è stato imbarazzato vederlo fare quella scena di ballo, ma alla fine è stato perfetto".

Grant ha poi aggiunto di essere andato abbastanza fuori ritmo, soprattutto all'inizio, ma di essersi poi ripreso. Col tempo, quella del ballo è diventata una delle scene più ioniche del film, co buon pace della sua star.