Love Actually, Bill Nighy ammette: "A Natale sono più famoso"

Bill Nighy è stato ospite del podcast Table Manners e ha raccontato di aver notato di sentirsi più riconosciuto durante il periodo natalizio grazie alla sua partecipazione al film corale Love Actually - L'amore davvero.

Nel film di Richard Curtis, Nighy interpreta una star rock in declino che spera di rilanciare la propria carriera con una canzone natalizia, in realtà semplicemente una versione festiva di Love Is All Around dei The Troggs.

La fama di Bill Nighy durante il Natale

"È favoloso che continui così" ha esordito Nighy "Voglio dire, a Natale sono più famoso, non c'è dubbio. Una donna si è avvicinata a me l'altro giorno e mi ha detto: 'Lei è Mr Natale, vero?'".

Bill Nighy in una scena di Love Actually

La star di Harry Potter ha proseguito: "Credo di detenere il record per l'ottenimento di un visto dall'ambasciata americana. Voglio dire, ci sono voluti otto minuti. Penso che conoscano il mio lavoro (ma) potrei anche illudermi e semplicemente essere stato fortunato".

La battuta famosa di Bill Nighy in Love Actually

Nel film, Billy Mack riesce a tornare al successo grazie a Christmas Is All Around, che raggiunge le vette delle classifiche. Nell'intervista, Nighy ricorda una delle battute più famose del suo personaggio: "Quando Love Actually uscì per la prima volta, i ragazzi che abitavano dall'altra parte della strada dove vivevo mi inseguivano urlando: 'Ehi, ragazzi, non comprate droga. Diventate rock star. La gente ve la regala gratis!'", ha ricordato, riferendosi a una battuta del film.

La stessa frase lo 'perseguitò' all''ufficio immigrazione tra il Canada e gli USA: "A un certo punto un agente mi indicò e disse: 'Ehi, ragazzi, non comprate droga. Diventate rock star. La gente ve la regala gratis. Ho ragione? Ho ragione?'. Io ero tipo: 'Droga?! Nooo, no, no, no. Non ho droga'".

Nel cast del film corale, oltre a Bill Nighy, anche Andrew Lincoln, Keira Knightley, Liam Neeson, Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman e Emma Thompson.