Love Actually, Emma Thompson: "Amo il film, ma l'ossessione dei fan mi dà i brividi"

Emma Thompson non si spiega l'ossessione del pubblico per Love Actually. Pur amando il film, l'attrice ha ammesso davanti al pubblico del Locarno Film Festival 2025 che essere avvicinata da spettatori piangenti sui mezzi pubblici londinesi a distanza di anni dall'uscita del film è un fenomeno inquietante.

"Love Actually è film più psicotico che abbia mai fatto" ha confessato l'attrice. "La gente mi vedeva sulla metro e mi si avvicinava piangendo per via della sorte del mio personaggio. Ancora oggi non mi capacito di come questo film continui a restare nei cuori della gente. Lo amo, ma è strano".

Prima di lei, anche la collega Keira Knightley aveva espresso perplessità, definendo raccapricciante la scena dei cartelli. Ma per il pubblico la romcom del 20023 di Richard Curtis resta un cult imperdibile.

Il legame con Anthony Hopkins e la liberazione sessuale

Parlando di film e di colleghi che le sono particolarmente vicini, Emma Thompson cita Anthony Hopkins "grandissimo attore e persona squisita", che l'ha affiancata in Casa Howard e Quel che resta del giorno. L'adattamento da Kazuo Ishiguro le è particolarmente vicino "perché i miei nonni non erano persone colte. Hanno fatto lavori umili. Mia nonna era a servizio presso un padrone che la violentò, rimase incinta e decise di tenere il figlio. Nella mia famiglia c'è una storia di traumi pregressi, ecco perché ho sentito il film molto vicino alla mia storia personale".

Emma Thompson a letto in una scena de Il piacere è tutto mio

Di tutt'altro tipo l'esperienza a fianco del giovane e talentuoso Daryl McCormack per girare unod ei film a cui è più legata, che analizziamo nella recensione de Il piacere è tutto mio. "Lo abbiamo girato in tre settimane durante il Covid" ha ricordato. "Ciò che ho amato è che non avevo mai visto mai un personaggio simile. La donna che interpreto ha fatto sempre tutto in giusto, solitamente la vedreste in cucina intenta a preparare il tè o a raccomandare al figlio di fare attenzione. Ha sposato l'uomo giusto, ha fatto dei figli, ha trovato un lavoro come insegnante. Non ha mai fatto niente di strano in vita sua e, ormai vedova, decide di scoprire l'orgasmi e di pagare un lavoratore del sesso. L'ho trovato incredibilmente coraggioso, amo l'idea che lei sa di aver perso qualcosa di importante, è stata una brava ragazza e adesso vuole qualcosa per sé".