Love Actually, Keira Knightley: "La scena dei cartelli? Dolce e raccapricciante al tempo stesso"

A distanza più di vent'anni dall'uscita del film, Keira Knightley viene ancora fermata per strada per ricordarle la scena più famosa di Love Actually - L'amore davvero, quando il personaggio interpretato da Andrew Lincoln le esplicita il suo amore in silenzio e mostrandole una serie di cartelli.

Di recente, Keira Knightley ne ha parlato al The Graham Norton Show, spiegando la propria sensazione circa quella scena del film, verso la quale prova un mix di emozioni contrastanti tra loro, come ha spiegato nel corso della trasmissione.

Dolcezza e inquietudine

"Recentemente, sono rimasta bloccata nel traffico per un bel po' e un'auto piena di operai accanto a me ha iniziato a tenere su i cartelli proprio come nel film" ha ricordato l'attrice "Era inquietante e dolce proprio come nel film".

Oggi madre di due bambini e sposata con la rockstar Jamie Righton, Keira Knightley era impegnata nella promozione del suo nuovo film Black Doves, in cui ha girato parecchie sequenze d'azione, con Sarah Lancashire e Ben Whishaw.

L'amore davvero

In Love Actually, Keira Knightley interpreta Juliet, sposina di Peter (Chiwetel Ejiofor), della quale è innamorato Mark (Andrew Lincoln), il migliore amico del marito. Dopo aver scoperto che il filmino di nozze è interamente dedicato a lei, Juliet viene sorpresa da una dichiarazione d'amore molto particolare.

Il cast della commedia uscita al cinema nel 2003, scritta e diretta da Richard Curtis, è composto, tra gli altri, da Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Bill Nighy, Liam Neeson, Laura Linney e Alan Rickman.