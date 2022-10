Louis Armstrong's Black & Blues: il teaser trailer del film di Sacha Jenkins

Apple Original Films ha appena pubblicato il teaser trailer di Louis Armstrong's Black & Blues, il docufilm di Sacha Jenkins che uscirà il 28 ottobre su Apple TV+. Il film sarà presentato il 17 ottobre nella sezione Freestyle alla Festa del Cinema di Roma, prima del suo debutto in streaming.

La pellicola offre uno sguardo intimo e rivelatore sul musicista che ha cambiato il mondo, presentato attraverso una lente di filmati d'archivio, registrazioni private e conversazioni personali mai ascoltate prima. Diretto da Sacha Jenkins, questo documentario onora l'eredità di Armstrong come padre fondatore del jazz, una delle prime star conosciute e amate a livello internazionale e ambasciatore culturale degli Stati Uniti.

Il film mostra come la vita dello stesso Armstrong attraversi il passaggio dalla guerra civile al movimento per i diritti civili e come egli sia diventato una figura di riferimento in quell'epoca turbolenta.

Diretto dal regista nominato agli Emmy, il film è prodotto da Imagine Documentaries, Sara Bernstein, Justin Wilkes e Julie Anderson; Brian Grazer e Ron Howard sono i produttori esecutivi. Il film è prodotto in associazione con Polygram Entertainment di Universal Music, con Michele Anthony e David Blackman come produttori esecutivi.