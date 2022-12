Los Angeles Film Critics 2022: Everything Everywhere All At Once e TAR miglior film a pari merito

Everything Everywhere All At Once e TAR si spartiscono il premio per il miglior film dell'anno assegnato dalla Los Angeles Film Critics Association.

I Los Angeles Film Critics Association Awards 2022 hanno deciso di assegnare un ex aequo per il miglior film dell'anno premiando Everything Everywhere All At Once e Tár.

Sebbene sorprendente, il pareggio non è una novità assoluta. Questo è la quarta volta che accade per il miglior film nella storia della LAFC: per la prima volta si è verificato nel 1975 con Quel pomeriggio di un giorno da cani e Qualcuno volò sul nido del cuculo; l'anno successivo c'è stato il bis con Quinto potere e Rocky, e nel 2013 con Her e Gravity.

Per la votazione dei premi di quest'anno, LAFCA ha anche introotto anche categorie di recitazione neutre rispetto al genere, con due premi per la migliore interpretazione principale e due premi per la migliore interpretazione da non protagonista.

TÁR: Cate Blanchett in un primo piano

Ecco di seguito tutti i vincitori dei Los Angeles Film Critics Association Awards 2022:

Miglior Film

Winners: EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE and TÁR (ex aequo)

Miglior Regista

Winner: Todd Field, TÁR

Runner-up: S.S. Rajamouli

Miglior Performance da protagonista

Winners: Cate Blanchett, TÁR e Bill Nighy, LIVING

Runners-up: Danielle Deadwyler, TILL e Michelle Yeoh, EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Miglior Performance da non protagonista

Winners: Dolly de Leon, TRIANGLE OF SADNESS e Ke Huy Quan, EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Runner-ups: Jessie Buckley, WOMEN TALKING e Brian Tyree Henry, CAUSEWAY

Miglior Documentario

Winner: ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

Runner-up: FIRE OF LOVE

Miglior Sceneggiatura

Winner: Todd Field for TÁR

Runner-up: Martin McDonagh per THE BANSHEES OF INISHERIN

Miglior Animazione

Winner: GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO

Runner-up: MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON

Miglior Montaggio

Winner: Winner: Blair McClendon for AFTERSUN

Runner-up: Monika Willi for TÁR

Miglior Scenografia

Winner: Dylan Cole, Ben Procter for AVATAR: THE WAY OF WATER

Runner-up: Jason Kisvarday for EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Migliori Musiche

Winner: M.M. Keeravani, RRR

Runner-up: Paweł Mykietyn, EO

Miglior Fotografia

Winner: Michael Dymek, EO

Runner-up: Runner-up: Hoyte van Hoytema, NOPE

Douglas Edwards Experimental Film

WINNER: DE HUMANI CORPORIS FABRICA

Miglior Film Straniero

Winner: EO

Runner-up: SAINT OMER

New Generation

Winner: Davy Chou e Park Ji-Min, RETURN TO SEOUL