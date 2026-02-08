Loro di Paolo Sorrentino ricompare su YouTube: il film su Berlusconi torna visibile online

In seguito all'acquisizione dei diritti da parte di Mediaset, Loro di Paolo Sorrentino è sparito completamente dal circuito ufficiale ma ora il dittico del regista napoletano su Silvio Berlusconi è tornato disponibile su YouTube.

Tuttavia, difficile la sua presenza online durerà a lungo. Le due parti di Loro sono comparse in versione completa proprio su YouTube dopo la progressiva scomparsa in seguito all'acquisizione di Mediaset.

La sparizione di Loro dalla programmazione

Il film di Paolo Sorrentino non è mai stato programmato in televisione e non è mai stato reso disponibile sulle piattaforme del gruppo, né destinata ad una distribuzione in home video. In sostanza, Loro è stato oscurato sul territorio italiano.

Toni Servillo in una scena di Loro

Nel 2024, Toni Servillo aveva spiegato che Loro era passato di mano a coloro che non avevano la minima intenzione di dare visibilità al film. Soltanto su TikTok erano state pubblicate alcune sequenze del film ma in sostanza Loro è sparito dalla fruizione del pubblico. Ora lo sbarco su YouTube, ma difficilmente il film rimarrà per parecchio tempo sulla piattaforma.

La storia del dittico Loro di Paolo Sorrentino

Loro è un film diretto in due parti da Paolo Sorrentino che racconta in forma satirica e simbolica il mondo che ruotava attorno a Silvio Berlusconi negli anni del suo potere politico e mediatico. Feste, affari, ragazze, intrighi e un sottobosco attratto dal potere come da una calamita.

Nella seconda parte il film si sposta maggiormente su Berlusconi, ritraendo la sua dimensione privata, dal rapporto ormai logoro con la moglie Veronica Lario, alla paura per il declino e l'ossessione per il consenso. Nel cast del film, Toni Servillo è Silvio Berlusconi, Elena Sofia Ricci è Veronica Lario, Riccardo Scamarcio è Sergio Morra, Kasia Smutniak è Kira, Euridice Axen è Tamara, Fabrizio Bentivoglio è Santino Recchia, Roberto De Francesco è Fabrizio Sala, Dario Cantarelli è Paolo Spagnolo, Anna Bonaiuto è Cupo Caiafa e Giovanni Esposito è Mariano Apicella.