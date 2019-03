Kasia Smutniak su una scena di Loro: "Quel giorno lasciai il pudore a casa"

Kasia Smutniak ha voluto condividere online i dettagli dell'esperienza vissuta sul set di Loro, svelando quello che ha provato nel dover interpretare una sensuale scena di ballo in un locale dove erano presenti numerose comparse, oltre ai membri del cast e della troupe.

L'attrice, nel post pubblicato su Instagram, spiega: "Non vi chiedo cosa pensate voi di queste foto. Non le sto postando per questo. Vorrei condividere quello che c'è dietro queste immagini. Mesi di preparazione, mesi di muri abbattuti, limiti fisici e mentali superati. Mal di schiena, diete, prove su prove, tacchi vertiginosi consumati come se fossero le scarpe da trekking, pudore lasciato a casa".

Kasia ha poi proseguito il suo racconto ritornando con la memoria al momento in cui è arrivata sul set: "Quel giorno la tensione era a mille. Mi ricordo quando sono entrata nel locale e ho visto un centinaio di comparse ignare di quello che dovevo fare. Ho anche pensato "Mio Dio, tra di loro ce magari qualcuno che abita nel mio quartiere..". Dopo un veloce riscaldamento sono salita su quel tavolo e... "Niente prove . Azione!" E ho ballato, come se non fossi io, come se Kasia non esistesse più da nessuna parte. Mi ricordo un applauso quando la musica cessò. La faccia di Riccardo sconvolto. La faccia di Euridice che mi trasmetteva sicurezza e calore. Tony/B seduto in fondo con i suoi occhiali scuri. E poi l'ho rifatta per altre 8/10 volte. Il ghiaccio sulle ginocchia non bastava a fermate il gonfiore e il dolore ogni volta che sfioravo quel tavolo. Ma ero felice, felice di avercela fatta. Che era finita".

La star del cinema italiano ha però dovuto ripetere la sua performance il giorno dopo, nel locale vuoto, per girare solo i primi piani: "Avrei dovuto sforzarmi ancora di più, le ginocchia avrebbero fatto ancora più male e la mia schiena alla fine mi avrebbe presentato il conto. Ma questo, appunto, non lo sapevo. E qui racconto "solo" la storia di queste foto. Guardandole io vedo questo".

Kasia Smutniak conclude quindi il suo post ringraziando per la nomination ottenuta ai David di Donatello: "Non ci potevo credere. Non pensavo che qualcuno avrebbe capito la fatica e il lavoro che c'è stato dietro questo personaggio. Vorrei quindi ringraziare tutte le persone che mi hanno votata. Vorrei ringraziare Paolo Sorrentino e tutte le persone che stanno dietro questo film. Carlo Poggioli per gli incredibili costumi Aldo Signoretti con suo meritatissimo Premio David per le acconciature Maurizio Silvi e Arianna Agosti per il trucco sconvolgente. Lacio per avermi fatto ballare come se non ci fosse un domani".