Lorenzo Spolverato si sfoga su Instagram: “dopo il Grande Fratello qualcuno è sparito!"

Dopo il Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha parlato su Instagram: è amareggiato per i rapporti persi con alcuni ex gieffini con cui aveva instaurato un buon rapporto nella Casa.

Dopo la fine dell'esperienza al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha condiviso con i suoi follower un pensiero che lo tormenta da settimane. In una diretta Instagram andata in onda la sera del 21 aprile, il modello milanese si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui ha espresso la sua delusione nei confronti di alcuni ex coinquilini del reality.

Lorenzo: "Mi dispiace, sono molto deluso"

"Ci sono cose che si vedono solo quando il programma è finito", ha esordito l'ex gieffino. "Non parlo di Shaila, questo discorso mettiamolo da parte. Voglio parlare di amicizie, di conoscenze che ho fatto all'interno della Casa. E anche voi, con i vostri messaggi, mi avete aiutato a capire alcune cose".

Senza fare nomi precisi, l'ex gieffino ha raccontato di essere rimasto colpito negativamente dal comportamento di alcuni concorrenti con cui aveva costruito un rapporto di fiducia: "Ci sono delle persone che io dentro stimavo, con cui ho voluto creare delle amicizie. Alcuni, una volta finito il programma, sono letteralmente spariti. Non li ho più sentiti, e mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto coltivare quei rapporti anche fuori".

Chiara e Alfonso al Grande Fratello

Le amicizie che continua a coltivare

I fan più attenti non hanno tardato a ipotizzare i destinatari del messaggio di Lorenzo. Tra i nomi che circolano con insistenza ci sono quelli di Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, due ex gieffini con cui Lorenzo sembrava molto legato all'interno della Casa, ma che da allora non si sono più mostrati con lui sui social.

Nonostante alcune delusioni, Lorenzo ha anche voluto sottolineare che alcune relazioni nate nella Casa si sono rafforzate con il tempo. È stato infatti visto in compagnia di Luca Giglio, Yulia Bruschi, Michael Castorino e Maxime Mbanda. Lorenzo ha concluso la sua riflessione dicendo: "Ad oggi voglio soltanto pensare a stare con chi ha piacere di passare il tempo con me. Va bene tutto, ma non rincorro più nessuno".

Il confronto con Shaila Gatta

Nel frattempo, anche la sua ex fidanzata ha parlato del loro rapporto in una diretta su TikTok. La ballerina ed ex velina ha rivelato di aver avuto un confronto lungo ben quattro ore con Lorenzo. "Ci siamo resi conto che le emozioni e i sentimenti sono stati reali", ha raccontato. Tuttavia, ha spiegato Shaila Gatta, entrambi hanno accettato che tra loro non ci sarà un ritorno: "Ci sono storie che non si incastrano. C'è stata un'ammissione di colpe, e oggi rimane il bene, ma ognuno va per la sua strada".