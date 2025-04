Grande Fratello, Zeudi racconta: l’incontro con Luisa Ranieri, l’amore per le donne e il sostegno LGBT

In attesa della sua prima ospitata televisiva, Zeudi Di Palma è una delle concorrenti del Grande Fratello che non ha ancora calcato la passerella di Verissimo. L'ex Miss Italia mantiene il contatto con i suoi fan attraverso una serie di dirette sui suoi vari profili social. Durante una recente live, come riportato da Biccy, Zeudi ha risposto a diverse domande dei follower, rivelando anche aneddoti inediti sul suo passato e sulle sue preferenze personali.

Le preferenze sentimentali di Zeudi

Alla domanda su chi preferisse tra Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri, l'ex gieffina ha ricordato un momento molto speciale legato a quest'ultima: "Fra loro due preferisco Ranieri, l'ho accompagnata a sedere quando lavoravo al Teatro San Carlo di Napoli. La feci accomodare col marito, io ero tipo sconvolta, avevo 19 anni."

Un altro tema affrontato è stato quello legato all'attrazione e ai gusti estetici. Zeudi ha chiarito di non avere un vero e proprio prototipo: ha ammesso di essere attratta in generale da donne more e più grandi di lei, ma con delle precisazioni. Ha affermato, infatti, che "tendenzialmente preferisce le more", ma che le piacciono anche le bionde.

Zeudi Di Palma con la corona di Miss Italia

Quando un follower le ha chiesto se fosse attratta dalle "MILF", ha precisato: "Una cosa sono le MILF, un'altra le donne di dieci anni più grandi di me. Non andrei oltre! Generalmente mi piacciono le persone più grandi, ma di massimo dieci anni più grandi, dai."

Durante la chiacchierata, l'ex gieffina si è anche aperta su un ricordo che l'ha profondamente segnata: un episodio legato a un volo molto speciale che ha sorvolato i Lumina Studios. "Un aereo che mi è rimasto impresso è stato firmato 'LGBT FANS' e lì ho capito che il movimento mi seguiva: è bello lanciare dei messaggi e aiutare persone a fare coming out".

"Ho avuto un vissuto non indifferente da quel punto di vista, è un argomento molto delicato, cerco di aiutare più persone. Essere stata esempio di coraggio nell'esternare determinate cose è tanta roba." Infine, Zeudi Di Palma ha ricordato con commozione il momento in cui è uscita dalla Casa del Grande Fratello.

"Fuori dallo studio, ho visto moltissime di voi che eravate venute lì per me. Alcune dal Brasile, altre dall'Olanda, mi sono emozionata moltissimo. Siete state tantissime e vi ho adorato. Non mi aspettavo tutto questo seguito da parte di persone da tutto il mondo, pensavo che il Grande Fratello fosse centrato sull'Italia."