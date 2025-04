Grande Fratello, Shaila su Lorenzo: "il confronto segreto che ha segnato la fine della nostra storia"

Shaila Gatta ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato, conosciuto all'interno della Casa del Grande Fratello. Dopo averlo lasciato in diretta durante l'ultima puntata del reality - definendo la loro relazione tossica - l'ex velina ha voluto chiarire cosa è successo davvero tra loro, attraverso una lunga e sincera diretta su TikTok.

Il confronto dell'11 aprile: quattro ore di verità e consapevolezza

Nei giorni successivi alla rottura, l'unico contatto con il pubblico era arrivato tramite alcune storie su Instagram e un'intervista al settimanale Chi. Ma solo ora, Shaila ha voluto raccontare per intero come sono andate le cose e dell'incontro segreto avuto con Lorenzo. "Abbiamo avuto un confronto l'11 aprile, non potevate saperlo, è stato lungo. Ci siamo resi conto che i sentimenti erano reali ed è stato tutto bellissimo", ha dichiarato la ballerina.

Un confronto durato circa quattro ore, durante il quale i due ex si sono parlati con maturità, riconoscendo gli errori di entrambi: "C'è stata un'ammissione di colpe da parte di tutti e due. Le storie sono fatte di due persone, c'è chi fa bene, c'è chi sbaglia. Ma ci siamo voluti bene davvero."

Il confronto tra Shaila e Lorenzo

Nonostante le forti tensioni che hanno portato Shaila a usare parole dure come "relazione tossica", la giovane ha scelto ora un tono più pacato e consapevole: "Ci sono storie che restano nel sentimento e altre che, per vari motivi, non si incastrano. L'importante è il rispetto. Magari un giorno ci si ritrova in una chiave diversa, amichevole, riconoscendo quanto ci si è voluti bene."

Una chiusura definitiva, ma senza rancore. "Siamo rimasti in ottimi rapporti, semplicemente abbiamo accettato che la vita non trova sempre l'incastro giusto per far funzionare una storia, le emozioni erano vere, i sentimenti reali. A volte le divergenze caratteriali o visioni diverse della vita non permettono a una coppia di andare avanti. Ma quello che conta è che ci si voglia bene e ci si rispetti.", ha concluso Shaila, sottolineando come, nonostante gli scontri di personalità, tra lei e Lorenzo ci sia stato un legame autentico.