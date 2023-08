L'ordine del tempo: Alessandro Gassmann e Claudia Gerini nel trailer del film di Liliana Cavani

A quasi dieci anni di distanza dal suo ultimo lavoro per la tv, un nuovo focus su Francesco, santo patrono di Assisi, la novantenne Liliana Cavani torna al cinema con L'ordine del tempo, pellicola corale che riflette sulla situazione attuale del pianeta e sul senso di catastrofe imminente che i tempi moderni portano con sé. Nel trailer possiamo apprezzare il ricco cast di cui fanno parte Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria e con la partecipazione di Angela Molina.

Liberamente ispirato a L'ordine del tempo di Carlo Rovelli, il film di Liliana Cavani verrà presentato in anteprima Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, dove la regista riceverà il Leone d'Oro alla Carriera, per poi uscire nei cinema il 31 agosto distribuito da Vision Distribution.

La sinossi de L'ordine del tempo

L'ordine del tempo è prodotto da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen e Daniele Campos Pavoncelli.

E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d'estate che cambierà le loro vite.