L'ordine del tempo, le attrici: 'Liliana Cavani ha creato un grande gruppo di amici'

"Il tempo esiste ed è tiranno" ci dice Claudia Gerini al termine della nostra intervista alla Mostra del Cinema di Venezia, scherzando sulle idee sviluppate nel libro del fisico Carlo Rovelli a cui L'ordine del tempo di Liliana Cavani si ispira.

La Gerini è tra le protagoniste del film ora nelle sale insieme a Valentina Cervi e Francesca Inaudi che abbiamo avuto il piacere di intervistare, componente femminile di un cast che vede anche Alessandro Gassmann ed Edoardo Leo, riusciti per mettere in scena un gruppo di amici in attesa di un possibile drammatico evento che mette a rischio la vita sulla Terra.

La nostra intervista video a Claudia Gerini, Valentina Cervi e Francesca Inaudi

La forza del gruppo

Un aspetto del film che ci ha colpito è la capacità degli interpreti de L'ordine del tempo di creare un gruppo di amici e l'atmosfera. "L'ispirazione era di mettere questo gruppo di amici che metaforicamente si aggrappano all'amore dell'uno per l'altro in un momento difficile ma anche rivelatore" ha raccontato Claudia Gerini. Un'idea ribadita da Valentina Cervi, che ha sottolineato come la regista li abbia fatti "sciogliere l'uno nell'altro. Ognuno arrivava con la sua personalità, che poco a poco spariva per lasciar spazio a un ascolto, creando un organismo nuovo che era il gruppo."

L'ordine del tempo: una scena del film

"Lasciava molto spazio alla coralità" ha confermato Francesca Inaudi, "alle inquadrature larghe con la presenza di tutti i personaggi, costringendo ognuno a mettersi da parte ed essere parte di un altro personaggio che era a tutti gli effetti il gruppo. Il racconto, anche quando rivolto al singolo, includeva anche gli altri alla percezione dello spettatore. Essendo una grande autrice, ha ottenuto il risultato che voleva".

L'ordine del tempo, la recensione: amici verso la fine del mondo

Al servizio di una grande regista

L'ordine del tempo: Claudia Gerini in una foto

"La nostra esistenza finisce con la nostra vita?" si è chiesta Valentina Cervi, spiegando che questa è la vera domanda del film e della grande autrice che le ha dirette. "È stato bellissimo perché ognuno era molto felice, tutti accomunati dalla nostra regista che amavamo", ha detto Claudia Gerini facendo riferimento alla Cavani che ha diretto L'ordine del tempo. "Liliana è molto spiritosa. Era da tempo che non dirigeva un film ed era come una ragazzina."