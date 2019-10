L'ombra dello scorpione, Alexander Skarsgard: "Diventare Randall Flagg è un'esperienza unica"

L'ombra dello scorpione avrà Alexander Skarsgard nel ruolo del malvagio Randall Flagg e l'attore, durante un'intervista radiofonica, ha svelato qualche dettaglio relativo all'attesa serie tratta dal romanzo di Stephen King.

Alexander Skarsgård, parlando dello show The Stand, ha dichiarato che interpretare Randall Flagg è di un'esperienza straordinaria ed elettrizzante: "Si tratta di una figura iconica e stiamo iniziando ora le riprese, devo tornare domani sul set e sono stato impegnato nei giorni scorsi".

L'attore ha aggiunto che si è fatto crescere la barba per interpretare il ruolo e fino a questo momento è stato tutto incredibile: "Josh Boone è lo showrunner ed è stato fantastico, collabora moltissimo con noi ed è un vero nerd che ha letto tutti i romanzi di Stephen King almeno 10 volte". Alexander ha ammesso: "Io non ho letto tutti i romanzi in cui appare Randall Flagg ed è stato grandioso avere lui che mi dà i consigli su quali passaggi leggere per capire meglio il personaggio".

Skarsgard ha sottolineato: "Lavorare sul set non è sempre così entusiasmante come girare la serie The Stand".

Nello show prodotto per CBS All Access reciteranno inoltre i già annunciati James Marsden che sarà Stu Redman, Amber Heard nella parte di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith, Whoopi Goldberg nei panni di Madre Abagail, e Henry Zaga nella parte di Nick Andros. Il cast è inoltre completato da Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke e Daniel Sunjata rispettivamente con le parti di Larry Underwood, Harold Lauder, Tom Cullen e Cobb.

Alla regia della serie L'ombra dello scorpione ci sarà Josh Boone, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Ben Cavell.

Lo show è ambientato in un mondo decimato da una malattia e alle prese con una terribile lotta tra il bene e il male.

Stephen King sarà autore del nono episodio per cui ha ideato un nuovo epilogo della storia rispetto al romanzo scritto nel 1978.

