LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Napoli ospita la seconda tappa

Nel 2024 su Prime Video arriverà il nuovo show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il vincitore del programma sarà il decimo concorrente che farà parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus sono i tre giurati e, insieme al conduttore Mago Forest, saranno in giro per l'Italia per il casting. La seconda tappa è a Napoli, al Tetro Bellini il 18 e il 20 luglio. Ecco gli orari e gli ospiti.

Prime Video ha annunciato che Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tre tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori, sarebbero stati i giurati del nuovo show Original in 5 episodi che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming nel 2024. I tre giurati e il Mago Forest saranno il 18 e il 20 luglio al Tetro Bellini di Napoli. Ospiti d'eccezione di queste due date campane saranno Fabio Balsamo e Maria Di Biase.

Il nuovo show Original sarà un vero e proprio varietà in stile LOL dove a sfidarsi, con l'obiettivo di far ridere i tre giudici, saranno non solo comici ma anche artisti di ogni genere: maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri personaggi che non mancheranno di suscitare ilarità.

Ogni episodio avrà una guest star, un ospite d'eccezione che unendosi alla giuria fissa potrà cambiare le sorti di un concorrente. Il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro si unirà al cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori

La prossima tappa LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro

Roma: Teatro Brancaccio, 1 agosto 2023

Per partecipare come pubblico basterà mandare una mail a: pubblico.loltalentshow@endemolshine.it. Tutti i partecipanti dovranno essere maggiori di 18 anni.