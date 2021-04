LOL: chi ride è fuori, i veri nomi di Lillo e Fru spiazzano i fan: "Non si chiamano così?"

I fan di LOL: chi ride è fuori hanno trovato innumerevoli spunti per continuare a ridere e scherzare in merito agli sketch visti durante lo show Amazon Prime Video. Ma a quanto pare in tanti sono rimasti "sbalorditi" nello scoprire il vero nome di Lillo e Fru.

Ci sono in realtà tanti attori, comici e non, che usano nomi d'arte: anche tra i 10 concorrenti che vorremmo nella seconda stagione di Lol: chi ride è fuori ci sono alcuni nomi che sono fittizi, vi avvertiamo subito nel caso non lo sapeste.

Voi sapete che i nomi "Lillo" e "Fru" sono soltanto nomi d'arte, vero? Se non è così, ci spiace svelarvi la verità: il Lillo di tutti i giorni si chiama Pasquale Petrolo, mentre Fru nella vita reale altri non è che Gianluca Colucci.

Molti utenti sui social hanno voluto palesare questo fatto "scioccante", condividendo il loro stupore. Eppure, per quanto riguarda Pasquale Petrolo, ovvero Lillo, è più facile conoscere la verità sull'origine del suo pseudonimo (probabilmente derivato dalle ultime lettere del suo cognome NdR).

Lillo non è un personaggio che è diventato famoso da poco: la sua carriera nel mondo della comicità risale ai primi anni '90, quando ha fondato il gruppo rock Latte & i suoi derivati insieme al suo storico compagno Greg. Per Greg è più facile intuire che si tratta di uno pseudonimo derivato dal suo cognome: l'attore infatti si chiama Claudio Gregori.

Per quanto riguarda Fru, invece, l'origine del suo nome d'arte risalirebbe ai tempi in cui il comico ancora non era entrato a far parte dei the Jackal: Gianluca è entrato nel gruppo nel 2017 tramite un vero e proprio processo di scouting. All'inizio, Gianluca realizzava dei video su YouTube nei quali interpretava alcuni personaggi che ha poi portato nei video del gruppo.