LOL - Chi ride è fuori, Caterina Guzzanti ringrazia e omaggia Boris: "Siamo tutti F4"

Caterina Guzzanti, tra i concorrenti di LOL - Chi ride è fuori, ha ringraziato sui social il pubblico di Amazon Prime Video, approfittando dell'occasione per rendere omaggio anche a Boris, citando il pulsante F4 usato dai finti sceneggiatori della serie TV.

Non sembra placarsi il crescente successo raccolto da LOL: Chi ride è fuori, il nuovo show di Amazon Prime Video che dal 1 aprile continua ad intrattenere un numero sempre più alto di abbonati. Quando mancano ancora due episodi alla fine dello show condotto da Fedez e Mara Maionchi (in uscita l'8 aprile), sui social impazza il toto-nome riguardante il comico o la comica che si aggiudicherà il premio finale. Basandosi su quanto andato in onda finora, la maggior parte delle persone crede che a trionfare sarà Caterina Guzzanti. La sorella minore di Sabina e Corrado ha infatti dimostrato sin da subito di riuscire a controllare al meglio i muscoli del suo viso, venendo raramente messa alla prova dalle gag inscenate dai suoi colleghi sul set di LOL: Chi ride è fuori. Lei, a sua volta, ha stuzzicato la resistenza degli altri comici indossando i panni della piccola Pippa Amazon e quelli della stagista, ed improvvisando inoltre una serie di sketch molto divertenti.

Nelle scorse ore, l'attrice romana ha approfittato dei canali social per ringraziare tutti coloro che, col passare dei giorni, continuano ad esprimere entusiasmo per lo show e vedono lei favorita per la vittoria del programma. Caterina Guzzanti è stata infatti citata in numerosi post, la maggior parte dei quali contengono riferimenti a Boris, la celebre serie TV che l'ha vista protagonista sul piccolo schermo tra il 2007 ed il 2010. C'è chi sottolinea come lo show con Francesco Pannofino abbia rappresentato una palestra perfetta per l'attrice e chi, invece, dichiara di aver visto minacciato il suo autocontrollo soltanto una volta, ovvero quando suo fratello Corrado Guzzanti si esibiva con Alessandro Tiberi nella seconda stagione di Boris, sulle note di "Tu sei la mia vita".

Anche Caterina Guzzanti, per ringraziare i suoi seguaci, ha fatto riferimento a Boris: quel "F4" che si legge nel tweet si riferisce infatti al pulsante della tastiera che nella serie veniva usato dagli sceneggiatori della soap Occhi del cuore (interpretati da Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo e Andrea Sartoretti) per segnalare sul copione l'espressione "basita" (assai frequente per gli attori).