LOL 5: chi è Tommy Cassi, il più giovane comico dello show di Prime Video

Tommaso Cassissa, meglio noto come Tommy Cassi, è uno dei nuovi protagonisti di LOL 5, il game show di Prime Video dove ridere è vietato (ma solo per chi gioca!). Classe 2000, genovese doc, Tommy ha conquistato il web negli ultimi anni con i suoi video ironici su scuola, studenti e disagi quotidiani. Dopo YouTube, TikTok e Instagram, ora sbarca su LOL: Chi ride è fuori portando la sua comicità da Gen Z nel tempio della risata trattenuta.

Dal web alla TV: una carriera in velocità

Il suo viaggio inizia con la cinepresa del fratello maggiore e qualche esperimento casalingo. Poi arrivano i social, i primi sketch su UmorismoKIWI e una community che cresce video dopo video. Tutto merito della sua spontaneità e un sorriso giovane che conquista tutti e tutte.

Nel 2020 pubblica "Mi giustifico!", un libro-manifesto per sopravvivere alla scuola, ma diventa soprattutto conduttore di Boing Challenge. Lo notano anche a Forbes, la rivista lo inserisce infatti tra i 100 under 30 più influenti. Nel frattempo lui si divide tra recitazione, musica (con Alfa) e qualche incursione sul set.

LOL 5, tra sfide, risate e... ginnastica facciale

Tommy Cassi e i comici di LOL 5

Tommy Cassi è tra i dieci comici ufficiali di questa edizione di LOL: Chi ride è fuori e non vedeva l'ora di buttarsi nella mischia. "Ho deciso che dovevo godermela e basta", ha raccontato parlando dell'avventura in uno dei game show più divertenti di Prime Video.

In effetti, per lui non è solo una gara, ma un vero e proprio luna park: travestimenti, scherzi, sfide con l'amico Andrea Pisani dei PanPers e tanto autocontrollo per non scoppiare a ridere. Il suo segreto per resistere? La sua famigerata ginnastica facciale, ormai iconica.

Ansie, social e risate come via di fuga

Tommy non nasconde che la popolarità ha anche lati complicati: "La popolarità a volte fa più male che bene", ha confessato in un'intervista. Ma è proprio con l'ironia che affronta le ansie, la pressione da prestazione e le insicurezze vissute da studente. I suoi video, in fondo, sono nati come sfogo. E a LOL 5 quella sincerità lo rende ancora più vicino al pubblico.

E dopo LOL 5? Spoiler: c'è molto altro per Tommy Cassi

Podcast, cinema, musica e un musical all'orizzonte: il 2025 di Tommy è appena cominciato. Dopo LOL 5 lo vedremo ancora tra set, palchi e storie da raccontare. Perché se una risata è difficile da trattenere, con Tommy Cassi è praticamente impossibile.