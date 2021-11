Lol 2: dopo l'annuncio dei protagonisti, le reazioni del cast (e già si ride)

Qualche ora fa è stato finalmente svelato il cast di Lol 2, la seconda edizione della fortunata serie originale di produzione italiana targata Amazon Prime Video, e sui social si trovano già le prime reazioni dei nuovi protagonisti.

Come annunciato in diretta streaming da Fedez e Frank Matano, che questa volta torneranno sui nostri schermi in qualità di conduttori del programma, la seconda edizione di Lol: Chi ride è fuori vedrà come partecipanti Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo, Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Maria Di Biase, Max Angioni e Tess Masazza.

Le dieci celebrità si dovranno sfidare a colpi di gag e battute per far ridere i propri avversari, senza però cedere loro stessi alla medesima trappola.

Ma sono pronti al confronto diretto? Da quanto hanno affermato loro sui social, sembrerebbe di sì...

"La cosa più DIFFICILE e divertente che io abbia mai fatto nella mia vita" ha sentenziato Diana del Bufalo.

"Ecco qua. Ci sono anch'io. In moltissimi me lo avevate chiesto. Non so quando sarà in streaming. Mi dicono che è molto divertente. Speriamo. Un abbraccio a tutti" ha invece scritto Corrado Guzzanti.

"Eccociiii!! Finalmente posso dirvelo, faccio parte del cast di Lol 2 e sono veramente felice! Ci sarà da ride...ah no. Non si può. " ha commentato un'entusiasta Tess Masazza.

"Ok, un certo @primevideoit ha detto in giro che sono nel cast di #lol2it. Ha ha, bello scherzo. Adesso basta però. Pure il selfie dai, un colpo basso. La card poi...non ho parole." si è lamentato Max Angioni.

"Boom. Un selfie a caso. Daje a ride... almeno voi che potete!!!!" ha esortato Virginia Raffaele.

"Cena delle medie. Io sono quello che ha perso tutti i capelli" è stato il commento di Maccio Capatonda.

E infine, Gianmarco Pozzoli: "Ragazzi, quello che si desidera, se lo si desidera veramente, arriva. Non ridete mai!".

Al momento non sappiamo ancora quando i nuovi episodi di Lol: Chi ride è fuori arriveranno sullo schermo, ma vi terremo aggiornati. Intanto, potete scommettere sul fatto che, come da premessa, non mancheranno le risate.