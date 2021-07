Loki: "La voce di Throg era quella di Chris Hemsworth", svela la regista

Il quinto episodio di Loki è stato quello che si può definire uno showcase di Varianti del Dio dell'Inganno, ma non solo: per qualche secondo sullo schermo abbiamo potuto ammirare una particolare Variante del Dio del Tuono, Throg, che ora sappiamo essere stata doppiata proprio da Chris Hemsworth.

Avete presente quel momento dell'episodio in cui Loki viene accompagnato da Kid Loki e le altre Varianti nel rifugio sotterraneo in cui dimorano queste ultime? Ebbene, se ci fate caso, a un certo punto la macchina da presa ci mostra, proprio sotto un Mjölnir incastrato nel terreno, anche una rana piuttosto adirata (lo saremmo anche noi se fossimo bloccati in un barattolo) che sembra proprio una versione anfibia di Thor...

Oh, ma aspettate: è una versione anfibia di Thor! E non solo: la sua voce è quella di Chris Hemsworth!

A rivelarlo è proprio la regista Kate Herron durante un'intervista con For All Nerds, nella quale spiega che le grida spazientite che sentite nel video sono proprio quelle dell'attore australiano che lo ha interpretato finora nel MCU.

È da tempo che si vociferava di un'apparizione di Throg "The Frog of Thunder", nel MCU, con molti che davano Thor: Love and Thunder come possibile setting per la versione del Dio del Tuono che vedemmo per la prima volta in un volume di Thor del 1986 - al quale, tra l'altro, si ispira il nome della Variante nella serie (Variant T365) - ma a quanto pare la serie di Disney+ ha battuto tutti sul tempo...

Chissà se vedremo altre Varianti di Thor in futuro! Voi che ne pensate?