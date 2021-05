Loki: in un video Tom Hiddleston riassume la storia del personaggio in 30 secondi

Tom Hiddleston si mette alla prova in un video promozionale di Loki in cui viene riassunta la storia del personaggio in 30 secondi.

Loki è la nuova serie Marvel in arrivo il 9 giugno e Tom Hiddleston è il protagonista di un divertente video in cui l'attore riassume la storia del personaggio al centro del progetto destinato a Disney+ in soli 30 secondi.

La star parte, ovviamente, dai suoi problemi in famiglia fino ad arrivare rapidamente al furto del Tesseract mostrato nel film Avengers: Endgame.

Loki, la serie che fa parte del Marvel Cinematic Universe e arriva su Disney+ dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, mostrerà il Dio di Asgard che si troverà costretto a lavorare per la Time Variance Authority nel tentativo di correggere la nuova timeline causata inavvertitamente quando è scappato con il Tesseract, evento mostrato nel film Avengers: Endgame.

Oltre al protagonista Tom Hiddleston, nel cast dello show prodotto dalla Marvel troviamo Owen Wilson nel ruolo di Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

Loki arriverà quindi ogni mercoledì su Disney+ a partire dal 9 giugno; qui trovate l'elenco delle nuove date di uscita dei film Marvel.