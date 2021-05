Loki: un video con Tom Hiddleston svela che la serie ha una nuova data di uscita

Loki arriverà a giugno su Disney+ e il protagonista Tom Hiddleston ha rivelato in un esilarante video la nuova data di uscita: mercoledì 9 giugno.

L'attore spiega nel filmato: "Mi sono reso conto che in questi lunghi montaggi dedicati ai supereroi c'è la tendenza a escludere Loki, nonostante si possa sostenere che sia incredibilmente eroico, astuto e affascinante. Potrei andare avanti, ma perché non provarvelo direttamente? I mercoledì sono i nuovi venerdì".

I dettagli della trama di Loki non sono ancora stati svelati, ma è stato anticipato che nella serie il Dio di Asgard si troverà costretto a lavorare per la Time Variance Authority nel tentativo di correggere la nuova timeline causata inavvertitamente quando è scappato con il Tesseract, evento mostrato nel film Avengers: Endgame.

Oltre al protagonista Tom Hiddleston, nel cast dello show prodotto dalla Marvel troviamo Owen Wilson nel ruolo di Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

Loki arriverà quindi ogni mercoledì su Disney+ a partire dal 9 giugno; qui trovate l'elenco delle nuove date di uscita dei film Marvel.