Loki: il trailer italiano della nuova serie Marvel in arrivo su Disney+

Ecco il nuovo trailer italiano della serie Loki, produzione Marvel in uscita su Disney+ l'11 giugno. Il progetto con Tom Hiddleston vede il ritorno in scena dell'omonimo personaggio, apprezzato villain e successivamente antieroe della Casa delle Idee, coinvolto in un insieme di intrighi attraverso varie linee temporali, dopo che lui stesso ne ha generata una scappando con il Tesseract dopo la battaglia di New York del 2012 (anziché essere sconfitto e rispedito su Asgard come accaduto nella linea temporale originale).

Loki debutterà su Disney+ l'11 giugno, con una prima stagione di sei episodi (la seconda è già in lavorazione, rendendo questo il primo progetto seriale live-action dei Marvel Studios a non essere concepito come miniserie autoconclusiva), nei quali il protagonista, interpretato ancora una volta da Tom Hiddleston, come vediamo nel trailer ita della serie, si ritrova ad avere a che fare con la Time Variance Authority, un'organizzazione che monitora le linee temporali e il Multiverso.

La sinossi ufficiale di Loki anticipa: La serie segue le vicende del dio dell'Inganno quando esce dall'ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

Stando al produttore Kevin Feige, gli eventi di Loki avranno ripercussioni sulla trama del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita nel 2022.