Loki: Tom Hiddleston svela quando inizieranno le riprese della serie con una foto

Loki sta per tornare in azione: Tom Hiddleston ha infatti svelato che le riprese della serie inizieranno nei primi giorni del 2020 grazie a una foto pubblicata online.

La star del nuovo progetto prodotto per Disney+ e ispirata ai personaggi della Marvel ha voluto aggiornare i fan con un post condiviso su Instagram.

Tom Hiddleston ha scritto online: "Team Loki. La preparazione è ufficialmente iniziata! Ci rivedremo nel Nuovo Anno".

Nel team al lavoro sulla creazione dello show, che debutterà nel 2021, ci sono Michael Hadron che sarà lo sceneggiatore del progetto e Kate Herron alla regia delle puntate.

Gli episodi racconteranno quello che accade a Loki dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame in cui il villain utilizza una delle Gemme dell'Infinito per fuggire dopo essere stato catturato dagli Avengers.

Loki dovrebbe gettare le basi per quanto raccontato in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e nel cast ci sarà anche Sophia Di Martino con il ruolo di una versione al femminile del protagonista. Per ora la produzione non ha svelato se il personaggio di Hiddleston incontrerà una versione alternativa di se stesso nel multiverso o si trasformerà.

Tom, parlando di Loki, aveva dichiarato: "Sapevo che era una figura complessa. Intelligente ma vulnerabile. Arrabbiato e perso e ferito e intelligente. Ho pensato che fosse un'opportunità fantastica ed è cresciuto durante questi film. Non me lo sarei mai aspettato".

Disney+: cos'è, come funziona, uscita in Italia e catalogo