Loki, Tom Hiddleston sul suo futuro alla Marvel: 'Non sarebbe saggio chiamarlo addio'

Dopo aver dichiarato concluso il suo viaggio di 14 anni nei panni di Loki, Tom Hiddleston ha comunque tenuto aperta la porta a un suo eventuale ritorno nei panni del personaggio in progetti futuri dei Marvel Studios.

Nel corso di un'intervista, Hiddleston ha dichiarato che non sarebbe "saggio" da parte sua dire che non tornerà più nei panni del personaggio. "È così difficile perché sarò completamente onesto con te, Brandon, ho detto addio almeno due volte nella mia vita", ha dichiarato Hiddleston.

"Ho scritto a Kevin Feige, a Louis de Esposito e a Victoria Alonso dicendo: 'Grazie mille. È stato il ruolo di una vita' e loro mi hanno risposto dicendo: 'Vieni a trovarci quando vuoi. Sei sempre parte della famiglia. Noi siamo sempre qui. Ci hai dato così tanto e abbiamo condiviso le lacrime'. Quindi credo che a questo punto non sarebbe saggio essere così definitivi".

Ci sarà una reunion tra Loki e Thor?

Per quel che riguarda una possibile reunion tra Loki e Thor, Hiddleston ha aggiunto: "Penso che sia Thor che Loki abbiano dovuto scavare e analizzare il passato e chi sentono di essere veramente e cosa vogliono veramente".

"Ma ciò che è interessante anche per la famiglia, e questo è solo un mio pensiero, è che a volte è difficile lasciare andare il preconcetto di chi erano prima. Loki potrebbe aspettarsi che Thor si comporti in un certo modo o sia in un certo modo. Thor potrebbe aspettarsi che Loki sia in un certo modo. Quindi penso che inizialmente sarebbe davvero confuso, ma sono stati lontani per molto tempo e senza dubbio sono stati nei pensieri dell'altro. Quindi sì, penso che una reunion probabilmente dovrà esserci, vedremo".