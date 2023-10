Loki avrà una terza stagione? Ecco cosa ne pensa il produttore

Alcune dichiarazioni del produttore esecutivo Kevin Wright fanno sperare in una terza stagione di Loki. Mentre la seconda stagione ha debuttato la settimana scorsa su Disney+ registrando un record di visualizzazioni, Kevin Wright ha parlato del futuro di Loki, punzecchiato i fan con la possibilità di una terza stagione incentrata sul Dio dell'inganno.

Ecco le parole di Wright durante un'intervista a Collider: "Direi che le prime due stagioni sono state sviluppate come capitoli dello stesso libro. La seconda stagione doveva chiudere il libro, ma ci sono molti altri libri sullo scaffale per questo personaggio e per questo mondo" ha detto il produttore. Quello che è sicuro è che la storia del personaggio di Loki e degli altri protagonisti della serie non finirà qui, ma potrebbe continuare sebbene non sia ancora chiaro sotto quale forma (film, serie tv o altro).

Per quanto riguarda la seconda stagione Wright ha spiegato: "Questa sembrava voler essere la conclusione di grandi cose che abbiamo iniziato nella stagione 1. Non vogliamo lasciare il personaggio costantemente in sospeso e non vogliamo lasciare le persone con drastici cliffhanger nei finali".

Loki 2: che ruolo narrativo avrà la serie all'interno dell'MCU?

Loki: Tom Hiddleston e Owen Wilson in una scena della serie

Loki 2

Il primo episodio della seconda stagione di Loki è uscito su Disney+ il 5 ottobre. Lo show riprenderà esattamente da dove si era interrotto nel finale della prima stagione, con il Dio dell'inganno che cerca disperatamente di avvertire un Mobius proveniente da una linea temporale completamente diversa dell'imminente arrivo delle varianti molto più pericolose di Colui che rimane. Molti saranno i nuovi volti che affiancheranno Tom Hiddleston nello show sebbene la Marvel abbia impedito allo sceneggiatore di utilizzare alcuni personaggi dell'MCU.

La serie vede protagonisti Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson.