Loki 2: una featurette anticipa gli eventi e i personaggi al centro della nuova stagione

A ottobre arriverà sugli schermi di Disney+ la stagione 2 di Loki e online è stata condivisa una nuova featurette che regala nuove immagini degli episodi e dettagli dei personaggi.

Il video propone infatti delle interviste ai protagonisti e ai realizzatori dello show Marvel che debutterà il 5 ottobre negli Stati Uniti alle 21 e sugli schermi italiani il 6 ottobre alle 6 di mattina.

Le anticipazioni del video

Nel filmato ideato per promuovere la seconda stagione di Loki, Tom Hiddleston ammette di essere felice di essere tornato sul set. Sophia Di Martino, inoltre, sostiene che la posta in gioco è veramente alta e molti fan saranno felici di vedere il protagonista indossare un completo elegante.

Il produttore esecutivo Kevin R. Wright ha anticipato che verrà introdotto un nuovo angolo del Marvel Universe e personaggi inediti, tra cui quello del premio Oscar Ke Huy Quan che è fan dei progetti tratti dai fumetti da molto tempo, quindi è stato molto grato per l'opportunità.

Loki e Mobius dovranno affrontare le conseguenze di quanto accaduto nella prima stagione, mentre Hiddleston ha sottolineato che il protagonista ha trovato una "famiglia" e ora vuole lottare per salvare quella realtà.

Da Wandavision a Loki: i supereroi Marvel diventano adulti (ma lo sono sempre stati)

Il cast dello show Marvel

La prima stagione di Loki è la serie Marvel Studios più vista su Disney+ e la seconda promette nuove emozioni, proiettando il famigerato Dio dell'Inganno in nuove avventure con la TVA.

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.