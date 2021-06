Loki, Sophia Di Martino: "Non chiamatemi Lady Loki"

La star di Loki Sophia Di Martino ci tiene a precisare qualcosa sul suo ruolo nella serie Marvel di Disney+: 'Quella che vedete nella serie non è la Lady Loki dei fumetti'.

Arrivata al suo terzo episodio, la serie TV di Loki con protagonista Tom Hiddleston ci ha già riservato alcune sorprese, tra le quali troviamo anche il personaggio di Sophia Di Martino che, per la cronaca, sbagliamo a chiamare Lady Loki.

Loki: Tom Hiddleston nel trailer della serie

Come infatti è emerso dall'ultimo episodio andato disponibile sulla piattaforma (e anticipato da alcuni indizi più o meno voluti in quelli precedenti), la Di Martino interpreta Sylvie, personaggio che riprende sì dai fumetti, ma che lo show sta già facendo suo.

"Non è Lady Loki dai fumetti. Voglio dire, lo show è ispirato ai fumetti, ma questa è una backstory nuova di zecca. E quindi ho voluto renderla mia" ha raccontato l'attrice ai microfoni di Variety, parlando delle ispirazioni del suo personaggio, della sua performance, e di come si è approcciata al ruolo.

"Ho studiato la performance di Tom, ma ho cercato di non emularla troppo. Sylvie ha un passato molto diverso da quello di Loki. È una persona diversa, e questo è qualcosa che per me è stato davvero importante fin dal principio" spiega ancora "Quando la Kete [Herron, regista] mi ha raccontato l'idea una volta ottenuto il ruolo e avuto l'opportunità di parlarmene più approfonditamente, mi è stato subito chiaro che Sylvia fosse Sylvie".

"Vedrete durante il corso della serie come io e Tom faremo delle cose molto simili, come ad esempio i movimenti del corpo, o quando eseguiamo le coreografie delle scene di lotta e i nostri movimenti sono a specchio. E quello è voluto. Ma il resto è qualcosa che ho ideato io strada facendo".

E a voi, sta piacendo il personaggio di Sylvie?