Loki avrà una seconda stagione? Lo spoiler clamoroso di Clark Gregg

Loki avrà una seconda stagione? A sentire le parole di Clark Gregg potrebbe essere così. L'attore in una recente intervista su Variety, dedicata alla stagione finale di Agents of S.H.I.E.L.D., si sarebbe lasciato sfuggire un importante dettaglio riguardante la serie dedicata al dio dell'inganno interpretata da Tom Hiddleston che vedremo nella primavera del 2021 su Disney+.

Commentando la possibilità di un reboot di Agents of S.H.I.E.L.D. in ottica di un'integrazione con l'MCU franchise simile a quella delle nuove serie TV in arrivo, Clark Gregg ha rimarcato come Tom Hiddleston stesse lavorando a un totale di 10/12 episodi. A meno che l'interprete di Phil Coulson si sia sbagliato, questo significa che la Marvel avrebbe già in programma una seconda stagione di Loki, visto che sino ad ora era stato confermato che sarebbero arrivati solo sei episodi della durata di un'ora.

"Mentirei se dicessi che non sarebbe interessante ricominciare l'esperimento da capo, magari con 10 o 12 episodi come quelli che Tom Hiddleston mi aveva detto di stare girando [per Loki ndr.], con quel tipo di budget e i Marvel Studios alla produzione".

Locandina di Loki

Marvel e Disney al momento non hanno rilasciato nessun commento in merito ma è probabile che, vista l'importanza del progetto, qualcosa venga rivelato a breve. Nel frattempo gli spettatori hanno potuto intravedere alcune scene della serie all'interno di un teaser ufficiale diffuso a febbraio in cui erano presenti anche altri show di punta come The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision.