Loki: la seconda stagione della serie Disney+ confermata in un leak?

La seconda stagione della serie Loki, in arrivo su Disney+, sarebbe già stata confermata e pronta a entrare in lavorazione secondo un nuovo leak diffuso da Production Weekly.

Thor: Ragnarok - Tom Hiddleston in un'immagine del film

Ieri Production Weekly ha pubblicato un numero che elencava tutte le nuove produzioni in corso e le assunzioni attive. Tra le centinaia di produzioni elencate, incluse le nuove stagioni di Brooklyn Nine-Nine, The Flash, Ramy, Power Rangers e The Mandalorian, viene menzionata una nuova stagione di Loki che ha come titolo provvisorio "Architect".

Secondo l'anticipazione, la nuova stagione di Loki sarebbe già in cantiere in vista dell'inizio delle riprese previsto per gennaio 2022. Il ritorno della star Tom Hiddleston sarebbe confermato e il progetto sarebbe ora in fase di pre-produzione, il tutto senza attendere l'arrivo della prima stagione su Disney+.

Loki farà parte delle serie tv che andranno a espandere il Marvel Cinematic Universe affiancando i film. La prima ad approdare su Disney+ sarà WandaVision, seguita probabilmente da The Falcon and the Winter Soldier, anche se le date di uscita al momento sono ancora nebulose. Ciò che sappiamo è che, a quanto anticipato, entrambi gli show dovrebbero essere serie limited composte da 6 episodi.

WandaVision: il nuovo sexy costume di Elizabeth Olsen nelle foto dal set

Per Loki si parla del doppio di episodi stando a quanto anticipato mesi fa da Clarke Gregg in una dichiarazione a Variety che suonava più o meno così:

"Mentirei se non ammettessi che sarebbe interessante l'esperimento. Fare 10 o 12 episodi nekl mondo in cui Tom Hiddleston mi ha detto che stava lavorando a Loki con quel tipo di budget e il team produttivo del Marvel Cinematic Universe."

Restiamo in attesa di nuove conferme e della data di uscita della prima stagione di Loki, che dovrebbe approdare su Disney+ nel corso del 2021.