Loki: ripartono le riprese della serie Disney+ con Tom Hiddleston?

Tremate, tremate, gli Dei son tornati... Beh, più o meno. Ma da alcune foto dal set, sembrerebbe proprio che il Dio dell'Inganno Loki, interpretato da Tom Hiddleston, sia pronto per tornare in grande in stile in occasione delle riprese dello show di Disney+.

Tra le serie Marvel Studios più attese, quella dedicata all'incorreggibile Loki sembra essere in procinto di ripartire dopo il lungo stop forzato derivato dall'(ancora) attuale emergenza sanitaria di cui tutti, ormai, siamo a conoscenza.

Sul set di Atlanta, infatti - come segnalato anche dall'account Atlanta Filming -, ci si troverebbe nel pieno dell'allestimento per girare i nuovi episodi dello show, che ricordiamo, oltre a Hiddleston, tra i suoi interpreti figurerà anche Gugu Mbata-Raw, Owen Wilson, Sophia Di Martino e Richard E. Grant.

L'ultima volta che lo abbiamo visto, nel passato di Avengers: Endgame, Loki (versione 2012) era riuscito a scappar via dalla Avengers Tower con il Tesseract in mano. Cosa sarà riuscito a combinare nel frattempo?

Intanto, sempre nel mondo Marvel, è stato annunciato nella giornata di ieri il casting di Tatiana Maslany come She-Hulk. Chissà se i due personaggi avranno modo di incontrarsi in un eventuale crossover tra le due serie targate Disney+...