Loki: ecco il punteggio totalizzato dalla serie Marvel su Rotten Tomatoes

È già stato reso noto il punteggio di Loki su Rotten Tomatoes: come se la sarà cavata la nuova serie dei Marvel Studios interpretata da Tom Hiddleston?

È finalmente giunto il giorno: Loki, la nuova serie tv dei Marvel Studios con protagonista Tom Hiddleston, ha fatto il suo debutto su Disney+, la piattaforma streaming Disney sulla quale è ora possibile vedere il primo episodio. Ma in concomitanza con la sua uscita è arrivato anche il punteggio di Rotten Tomatoes.

Loki: Tom Hiddleston in una scena

Il celebre sito raccoglitore di recensioni ha infatti decretato "Fresh" la serie tv dedicata al Dio dell'Inganno con un punteggio del 96% per quanto riguarda la critica (al netto di 60 recensioni) e 97% per il gradimento del pubblico, con 116 feedback da parte degli utenti.

Loki conferma dunque l'apprezzamento da parte degli spettatori (critici professionali o audience mainstream) nei confronti della produzione seriale dei Marvel Studios, che dopo WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier sembra avere tra le mani un'altra hit.

Inoltre, sappiamo già che lo show avrà delle ramificazioni importanti per il futuro del MCU, anche se bisognerà aspettare i successivi episodi per scoprire in che modo, esattamente, gli eventi della serie andranno a influenzare le storie e i personaggi di questo grande universo transmediale.

Scoprite la recensione del primo episodio di Loki, disponibile su Disney+.