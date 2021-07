Loki, al Pride di Napoli 2021 il cartello celebra la serie Marvel

C'è un po' di Loki anche in Italia, più precisamente al Pride di Napoli 2021. Dopo il murales di Lucamaleonte a Milano, il Dio dell'Inganno è protagonista anche dei cartelli mostrati alla parata campana dedicata alla comunità e i diritti LGBTQ+.

Nelle foto viene citato il dialogo tra Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia Di Martino) nel terzo episodio dello show, nel quale viene indirizzata la questione degli interessi romantici dei due.

Con l'avvento della serie tv di Disney+ tutta all'insegna del Dio dell'Inganno, infatti, vi è stato modo di esplorare più a fondo il personaggio Loki (nelle sue varie forme) e, come viene ripetuto spesso nello show, "ciò che rende Loki... Loki".

Tra queste caratteristiche troviamo anche l'identità e le preferenze sessuali del personaggio, indicato come fluido e bisessuale. Informazioni che per alcuni possono rappresentare una novità, e forse anche una scelta compiuta puramente all'insegna del politicamente corretto, ma che in realtà sono sempre state parte di Loki, come ha recentemente osservato anche Tom Hiddleston ai microfoni di Out Magazine "Ero al corrente dei vari aspetti dell'identità di Loki fin da quando sono stato ingaggiato per il il ruolo più di 10 anni fa" spiegava l'attore.

"Allora feci un sacco di ricerche non sono per quanto riguarda Loki nei fumetti, ma anche nella mitologia e nella storia del personaggio che attraversa secoli e secoli, e ho potuto vedere che è qualcosa che è sempre stato lì. C'è sempre stata questa fluidità in Loki che ho trovato davvero affascinante e molto caratteristica dell'essenza del personaggio. È stato davvero entusiasmante toccare questo argomento in questa occasione".