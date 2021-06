Loki: un murales di Lucamaleonte per celebrare la serie Marvel

Loki, la nuova serie Marvel prodotta per Disney+, è stata celebrata con uno spettacolare murales realizzato da Lucamaleonte.

Loki, la nuova serie Marvel con star Tom Hiddleston, è arrivata su Disney+ e, per celebrare l'occasione, l'artista Lucamaleonte ha realizzato uno spettacolare murales.

L'opera, come svela il video condiviso online, mostra due dei volti del figlio di Odino e ha attirato immediatamente l'attenzione dei passanti a Milano e dei fan online.

Per celebrare la nuova serie originale Marvel Studios Loki, disponibile su Disney+ con nuovi episodi ogni mercoledì, lo street artist Lucamaleonte si è messo alla prova ideando il murales. Il disegno, che si trova sul Wall di Porta Genova, in via Casale, rappresenta una personale interpretazione dell'iconico personaggio interpretato da Tom Hiddleston, esaltandone la dualità e gli aspetti della sua complessa personalità.

Il secondo episodio di Loki è disponibile da oggi su Disney+.

Lucamaleonte nasce nel 1983 a Roma, dove vive e lavora. Dipinge per strada dai primi anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Ama raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha all'attivo numerose esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.

Loki segue le vicende del dio dell'Inganno quando esce dall'ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.