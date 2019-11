Loki: Marvel ha già previsto la realizzazione di più di una stagione?

Loki, la nuova serie con star Tom Hiddleston, potrebbe essere composta da più di una stagione che continuerà la storia del personaggio della Marvel dopo che il villain è fuggito come mostrato in Avengers: Endgame.

Grazie al sito GWW, che ha condiviso la descrizione del lavoro in corso dietro le quinte della serie della Marvel che entrerà presto nella fase delle riprese, sembra esserci un dettaglio che conferma la possibilità di girare più stagioni. Il Life Cycle Costing che sembra associato alla serie destinata a Disney+ sembra avere la dicitura Limbo Production I LLC, che comprende quindi il numero 1 segnalato in numeri romani, come se fosse solo la prima parte della produzione.

Disney+ non ha ancora rivelato se le serie prodotte dai Marvel Studios sono state ideate per avere più stagioni e nemmeno se le puntate saranno disponibili settimanalmente o con intere stagioni proposte nel catalogo nello stesso momento.

I fan hanno sempre ipotizzato che si trattassero di progetti dalla durata limitata, tuttavia la storia potrebbe continuare, forse per raccontare altri eventi con protagonisti i personaggi, anche dopo gli eventi che li coinvolgono nei film che compongono il Marvel Cinematic Universe, come Doctor Strange in the Multiverse of Madness.