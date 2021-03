Loki: il nuovo poster della serie Marvel in arrivo a giugno

Loki è la nuova serie Marvel in arrivo su Disney+ l'11 giugno e online è stato condiviso un poster inedito che ritrae il protagonista.

Lo show racconterà le vicende del dio dell'Inganno quando esce dall'ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Loki: il nuovo poster della serie

In Loki l'attore Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

Il progetto vanta il ritorno in scena dell'omonimo personaggio, apprezzato villain e successivamente antieroe della Casa delle Idee, coinvolto in un insieme di intrighi attraverso diverse linee temporali, dopo che lui stesso ne ha generata una scappando con il Tesseract dopo la battaglia di New York del 2012.

Loki avrà una prima stagione di sei episodi (la seconda è già in lavorazione), nei quali il protagonista si ritrova ad avere a che fare con la Time Variance Authority, un'organizzazione che monitora le linee temporali e il Multiverso. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha già confermato che gli eventi dello show avranno un legame con la trama del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita nel 2022, come accaduto con WandaVision.