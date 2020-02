Loki: Gugu Mbatha-Raw si unisce al cast della serie Disney+

L'attrice britannica Gugu Mbatha-Raw è stata scritturata per Loki, nuova serie tv Marvel che sarà disponibile in streaming su Disney+, che avrà come protagonista Tom Hiddleston nei panni del semidio fratello di Thor.

Dopo aver partecipato a The Morning Show, andata in onda su Apple Tv, Gugu Mbatha-Raw entrerà quindi a far parte del mondo Marvel, secondo quanto annunciato da Deadline, ma ancora non sappiamo ulteriori dettagli sul ruolo che andrà a ricoprire. L'attrice si unisce a un cast composto da Owen Wilson e Sophia Di Martino, oltre al protagonista Tom Hiddleston.

Nella nuova serie Loki, Tom Hiddleston ritorna nei panni del mercuriale Loki, il dio Asgardiano malvagio, uno dei villain Marvel preferito da moltissimi fan, in una storia che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Inoltre, si dice che la serie potrebbe avere dei legami con il prossimo Doctor Strange: The Multiverse of Madness, ma non si hanno ancora dettagli certi.

Loki è prodotta da Kevin Feige e scritta da Michael Waldron, con la regia di Kate Herron, che insieme sono anche produttori esecutivi. Le riprese sono in corso ad Atlanta per un debutto mirato nella primavera del 2021.

